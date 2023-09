11.09.2023 09:28 Skater (22) kommt zu Fall und wird schwerst verletzt

Ein Skateboardfahrer ist am Sonntag in Ilmenau gestürzt und hat sich schwerst verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Ilmenau - Ein Skateboardfahrer hat sich am Sonntag in Ilmenau (Ilm-Kreis) schwerst verletzt. Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/raecher Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr der 22-Jährige mit seinem Skateboard die Straße "Schäferei". Auf der stark abschüssigen Straße zwischen Wümbach und Langewiesen habe er die Kontrolle über das Skateboard verloren, so die Beamten. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer. In der Folge wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Titelfoto: 123rf/raecher