Transporter überschlägt sich auf A4: Familie verletzt, Ermittlungen gegen Fahrer

Der Unfall ereignete sich auf der A4 bei Eisenach. Gegen den Fahrer wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich am Sonntagnachmittag ein Mercedes-Benz Sprinter, gegen 14.55 Uhr an der Anschlussstelle Eisenach-Ost in Fahrtrichtung Dresden.

Den Angaben nach kam das Auto im Kurvenbereich der Autobahnauffahrt aufgrund von Schnee- und Eisglätte ins Schleudern.

Das Fahrzeug sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei, auf der Seite liegend, im Straßengraben zum Stillstand gekommen, berichteten die Beamten.



Im Fahrzeug befand sich laut Polizei eine Familie mit insgesamt zwei Erwachsenen und drei Kindern.

Die Familienmitglieder wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Zur weiteren Beobachtung seien sie in ein Klinikum gebracht worden, hieß es.