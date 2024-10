02.10.2024 12:39 7.870 Todes-Drama am Bahnhof: 19-Jähriger von Regionalbahn erfasst

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochmorgen am Bahnhof in Niedergebra (Kreis Nordhausen) von einem Zug erfasst worden.

Von Christian Rüdiger

Niedergebra - Ein 19-Jähriger ist am Mittwochmorgen am Bahnhof in Niedergebra (Kreis Nordhausen) von einem Zug erfasst worden. Der tödliche Unfall sorgte für eine Sperrung der Bahnstrecke. © Silvio Dietzel Wie ein Sprecher der Bundespolizei Erfurt in einem Gespräch mit TAG24 erklärte, hatte sich das Unglück gegen 8.30 Uhr ereignet. Polizisten hatten das Drama leider "live" mitbekommen, da sie als Zug-Streife in der Regionalbahn eingesetzt waren. Laut dem Bundespolizei-Sprecher wollte der junge Mann mutmaßlich die am Bahnhof haltende Regionalbahn nach Leinefelde erreichen und kürzte über die Gleise ab. Thüringen Unfall Drogeneinfluss? Biker landet im Straßengraben - schwer verletzt! Hierbei bemerkte er allerdings den auf einem anderen Gleis entgegenkommenden Zug nicht und wurde von diesem erfasst. Der Lokführer der entgegenkommenden Bahn hatte noch eine Notbremsung eingeleitet - allerdings ohne Erfolg. Der 19-Jährige überlebte den Zusammenstoß nicht und verstarb noch am Unglücksort, wie der Sprecher gegenüber unserer Redaktion sagte. Die Bahnstrecke war von 8.33 Uhr bis 11.10 Uhr komplett gesperrt. Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. In dem Zug, der die Notbremsung eingeleitet hatte, befanden sich 27 Personen. Von ihnen wurde niemand verletzt. Die Fahrgäste wurden, wie die Passagiere aus dem haltenden Zug, mit Bussen weitertransportiert.

