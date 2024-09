Tödlicher Unfall mit Kuh: Fahrer unverletzt, Alkoholtest positiv

Reichmannsdorf - Tödlicher Unfall in Thüringen !

Der BMW kollidierte mit der Kuh. Sofort habe dies zum Tod des Tieres geführt, hieß es. © Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Saalfeld

"Ein tragisches Ende hatte die Fahrt eines 22-jährigen Saalfelders mit dessen BMW in der Nacht von Freitag auf Samstag", berichtete die Polizei am Sonntag. Der Mann sei offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von Reichmannsdorf in Richtung Schmiedefeld (beides Ortsteile der Stadt Saalfeld im Kreis Saalfeld-Rudolstadt), unterwegs gewesen.

Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, wie aus den Angaben hervorging. Das Fahrzeug durchbrach laut Polizei einen Weidezaun, fuhr weiter über die Wiese, wo es schlussendlich mit einer Kuh kollidierte.

Sofort habe dies zum Tod des Tieres geführt, hieß es. Am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge Totalschaden.