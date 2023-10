22.10.2023 08:44 Tödlicher Verkehrsunfall in Stadtroda: Auto stürzt Böschung hinab

In Stadtroda ist es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-jähriger Autofahrer kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von Carsten Jentzsch

Stadtroda - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) gekommen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde den Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland am Samstag - gegen 7.30 Uhr - ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Am Unfallort im Grüntal lag ein Fahrzeug auf der Seite. Für den Fahrer, einen 73-jährigen Mann, kam trotz sofortiger notärztlicher Betreuung jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 73-Jährige von der schmalen Straße ab, das Auto überschlug sich und stürzte eine circa vier Meter hohe Böschung hinab, wo das Auto an einer Hauswand zum Liegen kam. Thüringen Unfall Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver: 22-Jährige schwer verletzt Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Die Bergungsmaßnahmen seien schwierig gewesen, erklärten die Beamten. Sie erstreckten sich bis gegen 17 Uhr und verursachten zeitweilig Verkehrsbehinderungen im Bereich des Grüntals Stadtroda.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa