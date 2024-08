Tragischer Unfall im Weimarer Land: Biker kommt ums Leben!

Magdala - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Montag im Weimarer Land gekommen. Ein Motorradfahrer kam ums Leben. Die Landesstraße 1060 war voll gesperrt.

Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei TAG24 am Dienstagmorgen mitteilte, habe ein 50-jähriger Motorradfahrer nach dem Ortsausgang Magdala in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei zu Fall gekommen.

In der Folge wurde der Mann, der in Fahrtrichtung Kleinschwabhausen unterwegs war, den Angaben nach gegen einen Streugutbehälter geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber kam unter anderem zum Einsatz, jedoch verstarb der 50-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Kraftrad sowie am Streugutbehälter wurde mit 5000 Euro beziffert.