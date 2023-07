31.07.2023 06:38 Tragischer Verkehrsunfall im Ilm-Kreis: 83-Jähriger stirbt!

Ein Toyota ist am Sonntag bei Arnstadt von der Straße abgekommen. Der 83-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von Carsten Jentzsch

Arnstadt - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es bei Dornheim (Ilm-Kreis) gekommen. Ein 83-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. © Martin Wichmann/WichmannTV News+Fernsehproduktion Thüringen/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Toyota nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 83-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. Ein Gutachter wurde beauftragt, die Ermittlungen zu unterstützen. Am Toyota entstand den Angaben nach Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Der Unfall ereignete sich bereits am gestrigen Sonntag gegen 12.20 Uhr, zwischen der Ortslage Dornheim und der Anschlussstelle Arnstadt Nord, auf dem Kirchheimer Weg. Die Straße musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

