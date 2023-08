Tragischer Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis: Radfahrer kommt ums Leben

Der Radfahrer wurde erheblich verletzt und verstarb letztlich. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen den Ortschaften Hütten und Friedebach im Saale-Orla-Kreis. Hierbei wurde der Radfahrer erheblich verletzt. Schließlich verstarb er. Nähere Angaben zur verstorbenen Person konnte die Polizei auf Nachfrage von TAG24 am Sonntagmorgen noch nicht machen.

Den Angaben nach dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang an. In diesem Zusammenhang werden in erster Linie die Ersthelfer gebeten, sich dringend mit der Polizeiinspektion (PI) Saale-Orla in Verbindung zu setzen.

Die Bitte richtet sich an diese Personen:

zwei männliche Personen, Fahrzeug Mazda

eine Frau, ebenfalls mit Auto



Sollten weitere Personen Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zu den Ersthelfern machen können, wird ebenfalls um eine Informationsweitergabe an die PI Saale-Orla gebeten.