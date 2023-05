10.05.2023 09:59 Tragödie in Neustadt: Radfahrer verstirbt nach Sturz an der Unfallstelle

Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend in Neustadt an der Orla gestürzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von Carsten Jentzsch

Neustadt an der Orla - Ein Radfahrer ist am Dienstagabend in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten offenbar nichts mehr für den Mann tun - er kam an der Unfallstelle ums Leben. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr ein 72-jähriger Radfahrer gegen 19.40 Uhr die Ziegenrücker Straße. Plötzlich kam der Mann von der Fahrbahn ab. Den Angaben nach fuhr er eine Böschung hinunter und kam zu Fall. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Warum der 72-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, konnte beobachtet werden, wie der Mann zu Fall kam. Ein Passant hatte die Rettungsleitstelle informiert.

Titelfoto: 123RF/animaflorapicsstock