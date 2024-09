Transporter landet im Graben: B84 voll gesperrt, flüssiger Stickstoff läuft aus!

Buttlar - Ein mit flüssigem Stickstoff beladener Transporter ist am Montagnachmittag im Wartburgkreis in einem Graben gelandet. Die B84 wurde voll gesperrt.

Auf der Bundesstraße wurde eine Vollsperrung eingerichtet. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl gegenüber TAG24 mitteilte, sei nach ersten Erkenntnissen ein Transporter (VW Crafter) auf der Bundesstraße zwischen Buttlar und Sünna unterwegs gewesen.

In einer Rechtskurve sei er nach links von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Fahrer (63) sei verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die LPI im Laufe des Nachmittags mitteilte.

Im Transporter befanden sich den Angaben nach mehrere Hundert Liter flüssiger Stickstoff in Behältnissen. Ein Teil des Stickstoffs trete aus, weshalb die Gefahrgutgruppe der Feuerwehr aktuell zur Sicherung vor Ort im Einsatz sei, hieß es. Zudem sei ein Abschleppdienst angefordert worden.