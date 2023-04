Audi schleudert von der Straße und überschlägt sich: Fahrer kommt glimpflich davon

Brünn - Bei Brünn im Landkreis Hildburghausen ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer hatte offenbar einen Schutzengel bei sich.

Der Audi war zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ehe das Unheil seinen Lauf nahm. © News5/Ittig

Wie NEWS5 mitteilte, war der Fahrer eines Audi von Bürden in Richtung Brünn unterwegs. In einer Linkskurve soll das Auto dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, ehe es nach links schleuderte und sich an einem Erdwall überschlug.

Ersten Informationen nach handelt es sich bei dem Unfallopfer um einen 37-jährigen Mann. Dieser hatte aber offenbar Riesen-Glück. Er soll den Angaben nach ambulant behandelt worden sein.