Rentnerin verwechselt Gas und Bremse: Fünf Menschen an Ampel verletzt

Erfurt - Eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Donnerstag in Erfurt einen schweren Unfall verursacht. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Während die 84-Jährige sich schwer verletzte, trugen die vier Insassen im Seat leichte Verletzungen davon. Sie wurden im Anschluss alle in ein Krankenhaus gebracht.

Der Crash ereignete sich gegen 13.30 Uhr an einer roten Ampel auf der Landstraße in Richtung Waltersleben.

Am Mercedes sowie dem Seat entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, teilte die Polizei mit. An einer Leitplanke entstand darüber hinaus ein Schaden von etwa 1500 Euro.