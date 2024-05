Unfall in Südthüringen: Mopedfahrer schwer verletzt, Alkoholtest bei Autofahrerin fällt positiv aus!

Themar - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mopedfahrer und einem Auto ist es in Themar (Landkreis Hildburghausen) gekommen. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin fiel positiv aus!

Laut Polizei zeigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille an. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der 66-jährige Mopedfahrer am Mittwochabend die Friedensstraße in Themar aus Richtung Lengfelder Straße befahren.

Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 46-Jährigen zusammen, wie aus den Angaben der Polizei hervorging.

Der Mann habe sich schwer verletzt und sei zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Meiningen gekommen, hieß es. Die Frau wurde bei dem Unfall laut Polizei nicht verletzt.

Jedoch bemerkten die Polizisten während der Unfallaufnahme den Angaben nach einen "deutlichen" Alkoholgeruch bei der Autofahrerin.