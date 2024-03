Unfall mit Jeeps und SUV in Thüringen: Fünf Verletzte - darunter ein Kind (7)

Wolfsgefährt - Zwischen den Ortslagen Wolfsgefährt und Weida (beide Landkreis Greiz) ist es am Samstag auf der B92 zu einem Unfall mit zwei Jeeps und einem SUV gekommen. Fünf Menschen - darunter ein Kind - wurden verletzt.

Bei dem Unfall wurden fünf Menschen leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. © David Breidert

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei TAG24 am Sonntagmorgen mitteilte, hatte sich der Unfall am Samstagnachmittag ereignet. Den Angaben zufolge brach ein Jeep Wrangler, der aus Richtung Gera in Richtung Weida unterwegs war, auf Höhe einer Bahnunterführung aus.

In der Folge habe das Fahrzeug die Mauer der Unterführung touchiert, sei zurückgeschleudert worden und anschließend mit einem anderen Jeep kollidiert. Dieser wiederum sei gegen einen Ford Kuga geschleudert worden, hieß es.

Laut Polizeiangaben wurden fünf Menschen leicht verletzt - darunter auch ein 7-jähriges Kind. Sie alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Jeep Wrangler wurde auf 6000 Euro geschätzt, der am Ford auf 12.000 Euro und der an dem anderen Jeep auf 8000 Euro. Auch eine Leitplanke sowie die Mauer der Unterführung wurden beschädigt.