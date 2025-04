Crash mit Motorradfahrer: Fußgängerin (†90) stirbt Tage später im Krankenhaus

Königsee - Am vergangenen Freitag (4. März) kam es in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) zu einem schweren Verkehrsunfall . Nun vermeldete die Polizei tragische Neuigkeiten.

Die Fußgängerin war noch in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie jedoch an den Folgen ihrer Verletzungen. (Symbolfoto) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Beamten am Dienstagvormittag erklärten, starb die verunglückte Fußgängerin an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die 90-Jährige war am Freitag in der Straße Altstadt mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen.

Den Angaben nach wollte die Frau die Straße überqueren, als sich der Biker näherte. Trotz einer noch eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Mann die Kollision mit der Seniorin nicht mehr verhindern.

Die 90-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer am Kopf und wurde anschließend in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer überstand den Unfall trotz eines Sturzes unverletzt.