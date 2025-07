Unfall mit Traktor: Biker verstirbt an Unfallort

Alles in Kürze

Dieser habe nach links abbiegen wollen, was der Kradfahrer offenbar zu spät wahrgenommen habe.

Der Motorradfahrer (39) befuhr eine Kreisstraße in Richtung Lückenmühle, wie aus Angaben der Polizei von Montag hervorging.

"Tragischerweise zog sich der 39-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb", berichteten die Beamten. Zu dem Unfall war es bereits am Samstag gekommen, wie aus den Angaben weiter hervorging.