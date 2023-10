Unfall mit Straßenbahn: Mädchen (10) verletzt

Laut Polizeiangaben konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 14 Uhr. Den Angaben nach befuhr ein 44-Jähriger am Steuer eines Fords die Friedhofstraße und beabsichtigte, auf den Anger zu fahren.

Hierzu habe er sich über das Gleisbett getastet, hieß es. Ein Straßenbahnfahrer (54) leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein, habe einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können, erklärten die Beamten.

Ein 10-jähriges Mädchen, das sich in der Bahn befand, verletzte sich leicht. Zwei weitere Fahrgäste kamen laut Zeugenaussagen zu Fall.