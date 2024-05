Fahrer verliert Kontrolle über Auto: Zwei Menschen schwer verletzt

Milz - Zwei Menschen sind am Montag im Landkreis Hildburghausen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die Ortsdurchfahrt war voll gesperrt. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Landespolizeiinspektion Suhl am Dienstag gegenüber TAG24 mitteilte, habe sich der Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr ereignet.

Der 59-jährige Fahrer eines VW Passat beabsichtigte auf der Ortsdurchfahrt zwischen Eicha und Milz mehrere Fahrzeuge zu überholen, wie aus den Angaben hervorging.

Er habe jedoch die Kontrolle über sein Auto verloren, hieß es. Das Fahrzeug sei daraufhin gegen ein Brückengeländer, einen Bus und einen Baum gekracht.

Sowohl der Passat-Fahrer als auch sein Beifahrer (38) wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand den Angaben zufolge wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Passat wurde auf 10.000 Euro geschätzt, am Bus auf 5000 Euro.