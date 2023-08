Van kracht mit entgegenkommendem Fahrzeug zusammen: Acht Menschen verletzt - drei davon schwer!

Greußen - Bei einem Verkehrsunfall bei Greußen (Kyffhäuserkreis) sind am Freitagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren miteinander zusammengestoßen.

Der Ford-Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen, dennoch kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß. © Silvio Dietzel

Der 20-jährige Fahrer eines Vans war auf der B4 in Richtung Greußen (Kyffhäuserkreis) unterwegs. Laut Polizeiangaben überholte er auf Höhe des Abzweigs Schilfa (Landkreis Sömmerda) ein Fahrzeug, obwohl sich Gegenverkehr näherte.

Der sich im Gegenverkehr befindliche Fahrer eines Ford versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zum folgenschweren Frontalzusammenstoß.

Infolge der Kollision wurden fünf Menschen leicht verletzt - darunter der 20-jährige Fahrer des Vans, zwei weitere Insassen sowie der 32-jährige Ford-Fahrer und eine 22-jährige Insassin des Ford.

Schwer verletzt wurden hingegen eine 21-Jährige sowie zwei 25-Jährige, die sich in dem Kleintransporter befanden, wie die Polizei am Sonntag gegenüber TAG24 mitteilte. Am Samstag war zunächst noch von zwei Schwerverletzten die Rede.

Die Luftrettung war im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben 40.000 Euro.