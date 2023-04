Sie war einkaufen, wenig später ist sie nicht mehr ansprechbar: Radfahrerin von Mercedes erfasst

Arnstadt - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Freitag in Arnstadt (Ilm-Kreis) gekommen. Dabei ist eine Frau schwer verletzt worden.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Den Angaben nach hatte sie die Vorfahrt nicht beachtet. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr in der Gothaer Straße. Eine ältere Frau war mit ihrem Rad auf dem linken Gehweg unterwegs. Sie fuhr vom Krankenhaus kommend in Richtung Gothaer Straße.

An der Kreuzung kam es dann zur Katastrophe. Den Angaben nach radelte die Frau über die Gothaer Straße - und das ohne die Vorfahrt zu beachten.

Von rechts näherte sich jedoch ein vorfahrtsberechtigter Mercedes. Der 34-jährige Fahrer konnte trotz Notbremsassistent nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß!

Die Frau stürzte über die Motorhaube und schlug anschließend mit dem Kopf auf der Straße auf. Dabei wurde sie schwer verletzt. "Leider hatte sie keinen Schutzhelm getragen", erklärten die Beamten.

Bis jetzt konnte noch nicht festgestellt werden, wie der Name des circa 70- bis 80-jährigen Unfallopfers lautet, hieß es am Samstagvormittag. Die Frau sei nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar gewesen. Personaldokumente konnten bei ihr nicht gefunden werden.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben nach war die Radfahrerin mit einem silbernen Damenrad der Marke "NSU" mit einem Körbchen am Heck unterwegs. Die Frau hatte eine rote Jacke an und trug rote Schuhe. Kurz zuvor hatte sie beim "Bäcker Bernsdorf" eingekauft.