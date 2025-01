Vier Unfälle an einem Tag: Eine Frau stirbt, mehrere Personen verletzt

Sonneberg - Am Donnerstag kam es im Landkreis Sonneberg zu mehreren Unfällen . Einer davon endete sogar tödlich.

Die Rettungskräfte im Kreis Sonneberg mussten am Donnerstag mehrfach ausrücken. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Unfall Nummer eins ereignete sich gegen 7.15 Uhr in der Sonneberger Straße in Neuhaus-Schnierschnitz aus Richtung Sonneberg kommend. Eine 62-jährige Autofahrerin war aus bislang noch unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer gefahren.

Die Frau verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitagmorgen verstarb sie allerdings an den Folgen ihrer Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Kurz nach 11 Uhr krachte es dann auf der K35 aus Richtung Piesau kommend in Richtung Ernstthal.

Eine 53-Jährige war bei Schneeglätte zu schnell gefahren und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie mit dem Auto eines 79-Jährigen zusammen.

Die Unfallverursacherin und eine 74-jährige Frau - aus dem Fahrzeug des 79-Jährigen - wurden verletzt. Beide Damen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.