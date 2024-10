Vollsperrung nach Unfall auf Landesstraße: Drei Biker im Krankenhaus

Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. © Silvio Dietzel

Eine Motorradgruppe befuhr am Samstagvormittag die Landesstraße von Petersdorf (Ortsteil der Stadt Nordhausen) kommend in Fahrtrichtung Nordhausen. Kurz nach Petersdorf beabsichtigten die Biker in einer Ausbuchtung am Straßenrand anzuhalten.

Während ein Biker schon angehalten hatte, waren die anderen Motorradfahrer noch dabei, in die Ausbuchtung zu fahren. Jedoch kollidierte ein nachfolgendes Auto mit dem letzten Motorrad.

Durch den Aufprall wurden die Motorräder aufeinander geschoben. Alle Biker stürzten und wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht.