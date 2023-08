VW-Fahrer kracht in Gaststätte und stirbt: Haus einsturzgefährdet?

Auleben - Im Landkreis Nordhausen ( Thüringen ) ist am Dienstagnachmittag ein 40-jähriger Fahrer bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der Fahrer überlebte den heftigen Crash nicht. © Silvio Dietzel

Der Mann war im Ortsteil Auleben in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und anschließend mit seinem VW Golf gegen die Wand einer Gaststätte geprallt.

Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt mitteilte.

Neben einem großen Loch in der Wand wurde auch das Innere des Gasthauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Laut Polizeiangaben sei die Gaststätte zum Unfallzeitpunkt noch geschlossen gewesen. Zwei Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten, wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert.