Winterliche Straßen in Thüringen: Unfälle, Verletzte und reichlich Schaden!

Erfurt - Schnee, Frost und Glätte: Der Winter ist auch in Thüringen angekommen! Auf den Straßen machten sich die winterlichen Verhältnisse ebenfalls bemerkbar. Es kam zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen.

Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand, jedoch war die A9 im betreffenden Abschnitt - sowohl in Richtung Berlin als auch in Richtung München - voll gesperrt.

Der andere Lastwagen geriet in der Folge nach links und kollidierte mit einer Mittelschutzleitplanke, die bis auf die Gegenfahrbahn gedrückt worden sei, hieß es. Der Lkw habe sich zudem in der Leitplanke verkeilt.

Den Angaben nach geriet der Lkw, welcher auf der Mittelspur in Richtung Berlin unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab - ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen.

So beispielsweise auf der A9 . Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Dienstag, gegen 3 Uhr, zwischen Bad Lobenstein und Schleiz (beide Saale-Orla-Kreis).

Bei Meiningen war ein Auto gegen ein Winterdienstfahrzeug gekracht. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Schaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke wurde auf circa 85.000 Euro geschätzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der B2 in der Gemeinde Gefell (Saale-Orla-Kreis). Ein Opel, der in Richtung Hof (Bayern) unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug.

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei mitteilte, wurden der 32-jährige Opel-Fahrer sowie die im anderen Auto befindlichen Insassen verletzt und in der Folge in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Ersten Erkenntnissen nach kam der Opel vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Der Unfall hatte sich etwa 250 Meter nach dem Ortsausgang von Dobareuth ereignet.