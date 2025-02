Zug erfasst Hyundai: Fahrer stirbt wenig später im Krankenhaus

Ein 64-jähriger Hyundai-Fahrer war dort mit einem Zug zusammengekracht. Der Autofahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und anschließend in Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später, erklärte die Polizei am späten Mittwochnachmittag.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Um die Ursache zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Wie die Bundespolizei TAG24 am Donnerstag mitteilte, sei am Auto wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Schaden an der Regionalbahn: Circa 10.000 Euro.

Erstmeldung, 19. Februar, 13.18 Uhr, zuletzt aktualisiert am 20. Februar, um 10.51 Uhr