13.03.2023 12:07 Verdächtiges Paket mit weißem Pulver in Grundschule abgegeben, Gebäude evakuiert

In Tanna im Saale-Orla-Kreis musste am vergangenen Freitag eine Grund- und Regelschule evakuiert werden. Was war passiert?

Von Christian Rüdiger

Wegen eines Pakets mit unbekannter Substanz herrschte am vergangenen Freitag in einer Grund- und Regelschule in Tanna Aufregung. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Im Laufe des Vormittags war vor dem Sekretariat ein Paket abgestellt worden. Die Sendung war an einen Lehrer adressiert, jedoch ohne Absender versehen, berichtet die Polizei. In dem Paket befanden sich mehrere Briefe sowie eine weiße pulvrige Substanz. Da aber niemand wusste, worum es sich bei der Substanz handelt, wurde die Polizei sowie die Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte rückten zügig an und evakuierten die Schule. Darüber hinaus wurden sechs Personen isoliert - die Sekretärin, die das Paket geöffnet hatte, sowie fünf weitere Personen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden. Thüringen Schnee und Umleitungen verzögern Ankunft der Rettungsdienste Spezialisten der Feuerwehr inspizierten in der Folge die weiße Substanz und konnten Entwarnung geben, ohne die tatsächliche Identität des Stoffes feststellen zu können. Bei der Absenderin des Paketes handelt es sich um eine 44-Jährige. Die Frau räumte bei einer Vernehmung ein, die Sendung vor dem Sekretariat abgestellt zu haben. Die Substanz wurde für weitere Untersuchungen zum Landeskriminalamt Thüringen gebracht.

