Verstoß gegen Tierschutzgesetz: Was ein Mann mit Hundewelpen gemacht haben soll

Die Welpen Amy und Tyson. © Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Gera / Montage

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Zeulsdorfer Straße in Gera machten am frühen Samstagmorgen eine "kuriose" Beobachtung, wie aus LPI-Angaben von Sonntagmorgen hervorging.



"Ein junger Mann lief zu einem Grundstück und warf drei Hundewelpen über den Gartenzaun", hieß es. Im Anschluss habe sich der Mann entfernt. Die Zeugen hätten die Hunde gesichert und die Polizei informiert.

Laut LPI blieben die Tiere glücklicherweise unverletzt. Sie seien durch das Tierheim Gera in Obhut genommen worden.

Der Mann habe durch die eingesetzten Polizisten zunächst nicht ausfindig gemacht werden können. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen habe der 28-jährige Hundehalter aus Gera am Sonntag ausfindig gemacht werden können.