Versuchtes Herbeiführen einer Explosion? Polizei-Einsatz im Altenburger Land, Kräfte des LKA angefordert!

Ziegelheim - Polizeieinsatz im Kreis Altenburger Land am Montag! Auch Kräfte des Thüringer Landeskriminalamtes (TLKA) wurden angefordert.

Polizeistreifen rückten gegen 7 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Uhlmannsdorfer Straße nach Ziegelheim aus, wie aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera von Montagnachmittag hervorging.

Die Kriminalpolizei hat am Morgen die Ermittlungen zur versuchten schweren Brandstiftung sowie dem versuchten Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen, wie aus den Angaben weiterhin hervorging.

Die Tat habe sich am Montag im Zeitraum von 1 Uhr bis 6.30 Uhr ereignet. "Bislang liegen keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor", so die LPI am Montagnachmittag.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Wahrnehmungen gemacht haben werden in diesem Zusammenhang gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.