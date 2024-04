Verunreinigtes Sushi im Kaufland: Stadt Weimar rät Menschen, zum Arzt zu gehen

Das Sushi sollte nicht gegessen werden. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Dieses sei am Freitag im Kaufland in der Humboldtstraße 90 an einem Sushi Stand verkauft worden. Der Reis sei mit einem Geschirrreiniger belastet gewesen, teilte die Stadt mit.

Es könne zu Vergiftungserscheinungen kommen. Dies betreffe sieben Sushi-Packungen verschiedener Geschmacksrichtungen, die zwischen 7 und 12 Uhr an Kunden gegangen seien.

Konkret soll es sich um folgende Produkte handeln:

Maki Niga Salmon

Lachs Avocado Umai

Lachs Avocado Frischkäse

Lachs Gurke Spezial

Maki Lachs Avocado

Maki Veggie Style

Supreme Colored Mix

Der Reiniger sei nicht herauszuschmecken und habe auch keinen starken Eigengeruch. Das Sushi solle nicht gegessen werden. Wer es bereits verzehrt habe, solle einen Arzt aufsuchen.