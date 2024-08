Von der Sängerin zur großen Malerin: Thüringerin lebt ihren Traum

Sylvia Martens präsentiert stolz eines ihrer Werke auf dem Tablet. © Sylvia Martens

Der bisherige Lebensweg der 43-Jährigen, die gebürtig aus Greiz stammt, war alles außer geradlinig. Mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen. Mit der Kunst hat Sylvia Martens nun eine neue alte Leidenschaft wiederentdeckt und startet damit gerade so richtig durch.

Die Künstlerin fing bereits früh in ihrer Kindheit zu malen an. Egal ob auf einem Blatt Papier oder auf der Tapete im eigenen Kinderzimmer, wie sie in einem Gespräch mit TAG24 erklärte.

Im Alter von 18 Jahren zog es die Thüringerin dann nach Wiesbaden. Dort lernte sie Zahnarzthelferin und absolvierte danach ihr medizinisches Fachabitur. Über eine Freundin lernte Martens anschließend den Musikproduzenten Uwe Haselsteiner kennen, wie sie unserer Redaktion verriet. Sie startete als Sängerin durch, trat hierbei unter dem Namen "NEA!" auf und tourte durch Europa. "Ich habe quasi 20 Jahre im Koffer gelebt", sagte sie TAG24.

Ihre Single "Magic Mystery" war 35 Wochen in den Top-100 der deutschen DJ-Hitparade.