Vorfälle auf Feld: Warum sich die Polizei in Thüringen plötzlich mit der Mais-Ernte beschäftigt!

Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Mit der Mais-Ernte hat die Polizei eigentlich nichts am Hut. Vorfälle auf einem Feld bei Breitungen sorgen jedoch dafür, dass sich diese nun doch damit befasst - im weitesten Sinne, versteht sich.

Rückblende: Am Dienstag vergangene Woche (10. September) geriet auf jenem Feld eine vorsätzlich an einer der Maispflanzen angebrachte Edelstahlkugel in einen Häcksler, wie aus früheren Angaben der Polizei hervorgeht. Durch die Kugel löste sich den Angaben nach eines der Messer in der Maschine. Dieses habe im Inneren des Häckslers enormen Schaden angerichtet. "Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro", hatten die Beamten berichtet.

Am vergangenen Samstag (14. September) seien "zwei weitere Edelstahlobjekte" in demselben Maisfeld unterhalb des Parkplatzes Schlüsselloch festgestellt worden, wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl TAG24 am Montag mitteilte.

"Eines bei der Absuche durch einen Angestellten der Agrargenossenschaft am Vormittag und ein weiteres geriet am späten Nachmittag in den Häcksler", so die LPI.

Allerdings habe dieses dort nach aktuellen Erkenntnissen keinen Schaden angerichtet. Die Arbeiten seien aufgrund dessen jedoch vorerst abgebrochen worden, hieß es weiter.