Vorfall im Suhler Flüchtlingsheim: Junger Mann bedroht Mitarbeiterin

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl hat sich am vergangenen Freitag ein bedrohlicher Vorfall abgespielt.

Suhl - In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl hat sich am vergangenen Freitag ein bedrohlicher Vorfall abgespielt. Ein Polizist konnte die Situation vor Ort entschärfen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte ein 27-Jähriger eine 49-jährige Mitarbeiterin des Flüchtlingsheims bedroht. Ein Polizist, der sich zum Tatzeitpunkt vor Ort befand, erlangte Kenntnis von dem Vorfall und eilte der Frau zu Hilfe. Der junge Mann versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber wenig später von dem Beamten gestellt und entwaffnet werden. Verletzt wurde niemand. Der 27-Jährige muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung verantworten.

