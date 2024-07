Vorzeitige Schließung verhindert: CDU-Landrat springt als Bademeister ein

CDU-Landrat Christian Karl (46) sprang in seinem Kreis kurzfristig als Rettungsschwimmer ein und verhinderte die vorzeitige Schließung des Freibads. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, IMAGO / Karina Hessland

Eine Hitzewelle rollte am Wochenende über Thüringen. Viele Menschen suchten deshalb eine Abkühlung und gingen ins Freibad. Mancherorts musste sogar ein Einlassstopp verhängt werden.

Im Freibad Buttstädt sah die Realität jedoch anders aus. Wegen des Personalmangels sollte das Freibad am Freitag und auch am Samstag früher schließen. Darüber informierte das Freibad am vergangenen Freitagmittag in seinem WhatsApp-Kanal.

"Leider müssen wir aus personellen Gründen das Bad heute (Freitag) und morgen (Samstag) 16 Uhr bereits schließen. Wir wissen, wie ärgerlich es ist, gerade in den Ferien und bei dem schönen Wetter. Jedoch geht Sicherheit vor und die Wasseraufsicht muss gewährleistet werden", schrieb das Bad.

Doch dieses Szenario konnte noch rechtzeitig abgewendet werden, denn Landrat Karl erfuhr von dem Personalausfall und entschloss sich zu helfen. Da der 46-Jährige ausgebildeter Rettungsschwimmer ist, sprang er kurzfristig ein und sorgte dafür, dass das Freibad doch nicht frühzeitig schließen musste.