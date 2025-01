Während Einsatz! Jugendliche bewerfen Feuerwehr-Kameraden in Thüringen mit Böllern

Heilbad Heiligenstadt - Kameraden der Feuerwehr sind in der Silvesternacht in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) mit Böllern beworfen worden.

Wie die Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt im Laufe des Mittwochs mitteilte, mussten die Einsatzkräfte gegen 0.50 Uhr in der Mescheder Straße einen brennenden Altpapiercontainer und brennende Feuerwerksreste löschen. Hierbei seien sie aus einer Gruppe heraus mit Pyrotechnik beworfen worden. Auch vonseiten der Kameraden hieß es: "Verletzt wurde dadurch zum Glück niemand."

Laut Polizei entfernten sich die Jugendlichen anschließend in unbekannte Richtung. "Glücklicherweise wurde durch die Böllerwürfe niemand der Einsatzkräfte verletzt", so die Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige gefertigt. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

Gegen 1 Uhr befanden sich mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt im Kreuzungsbereich Mescheder Straße und Rheda-Wiedenbrücker-Straße im Einsatz. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Den Angaben nach kam die Feuerwehr Heiligenstadt am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen insgesamt sechsmal zum Einsatz. "Dank der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich im Feuerwehrhaus und zu Hause bereithielten, konnte das erhöhte Einsatzaufkommen bewältigt werden", hieß es in einer Mitteilung.

Erstmeldung am 1. Januar, um 12.17 Uhr, aktualisiert um 12.38 Uhr