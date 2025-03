Waffen, Drogen und eine Cannabis-Plantage: Beamte werden bei Durchsuchungen fündig!

Laut Polizei waren die Ermittler am Dienstag mit einer dreistelligen Anzahl an Kräften im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes. © Silvio Dietzel

Die Polizisten stellten im Ergebnis der Durchsuchungsmaßnahmen mehr als drei Kilogramm Marihuana, über ein Kilogramm Methamphetamin sowie jeweils ein halbes Kilogramm Kokain und eine amphetaminverdächtige Substanz sicher. Das teilte die Polizei am späten Mittwochmittag mit.

Außerdem seien in einer Indoor-Cannabis-Plantage mehr als 200 Cannabis-Pflanzen fest- und sichergestellt worden.

Den Angaben zufolge fanden die Beamten zudem schusswaffenähnliche Gegenstände, die nun weiter untersucht würden, Hieb- und Stoßwaffen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld und ein entwendetes hochwertiges Fahrzeug.

Zudem würden am Mittwoch zwei Personen am Amtsgericht Nordhausen einem Haftrichter vorgeführt - sie seien am Dienstag vorläufig festgenommen worden, hieß es.