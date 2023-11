14.11.2023 06:36 Warnstreiks in Thüringen: Auch Uniklinikum Jena betroffen!

Jena - In der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder kommt es am Dienstag in Thüringen erstmals zu ganztägigen Warnstreiks. Nach Angaben des Klinikums kann es bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen zu Einschränkungen kommen. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem die Angestellten des Universitätsklinikums Jena aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Nach Angaben des Klinikums kann es deshalb bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen zu Einschränkungen kommen. Patienten, deren Behandlungstermine nicht abgesagt worden seien, könnten und sollten diese aber wahrnehmen. Die Notfallversorgung sei während des Ausstands jederzeit gewährleistet, mit Verdi sei dazu eine Notdienstvereinbarung getroffen worden. Thüringen Obdachlose vor Kälte schützen: Thüringen rüstet sich für Winter Zum Streik aufgerufen sind auch Beschäftigte von Universität und Fachhochschule Jena und des Studierendenwerks Thüringen. Dort war es bereits am Freitag zu befristeten Warnstreiks gekommen. Bei den Tarifverhandlungen fordern die Gewerkschaften unter anderem eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro.

