Wegen wirtschaftlicher Lage: Ziegelgigant will Werk in Thüringen schließen

Der bekannte Ziegelproduzent Wienerberger will eines seiner beiden Werke in Thüringen dichtmachen. (Archivbild) © IMAGO / CHROMORANGE

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtete, will der Ziegelproduzent Wienerberger offenbar sein Werk im Mühlhäuser Ortsteil Bollstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) schließen. Die Mitarbeiter seien über diesen Schritt am vergangenen Dienstag auf einer Betriebsversammlung informiert worden, heißt es. In Bollstedt wären rund 30 Mitarbeiter von dem Aus betroffen.

Laut Bericht der Lokalzeitung sollen jedoch noch weitere Werke betroffen sein. Insgesamt ist die Rede von mehr als 200 Arbeitsplätzen.

Diese drastischen Maßnahmen begründet das Unternehmen mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Schon ab Dienstag kommender Woche sollen die ersten Mitarbeiter freigestellt werden.

Bereits im Juli hatte Wienerberger wegen mangelnder Nachfrage vorübergehend die Produktion eingestellt und die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. In Thüringen hat der Ziegelhersteller neben dem Werk in Bollstedt auch einen Standort in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). Ob dem zweiten Werk auch eine Schließung droht, war noch nicht bekannt.