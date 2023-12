Wegen Hochwassers zeitweilig evakuiert: So ist die Lage in Windehausen!

Am Samstag soll nach Angaben des Bürgermeisters aber wieder Normalität einkehren. Neue Probleme in Winderhausen wegen prognostizierter neuer ergiebiger Regenfälle im Südharz erwarte er nicht, sagte Marquardt.

Für die Einwohner war auch am Freitag noch ein Bus-Pendelverkehr eingerichtet, um den Ort während der Aufräumarbeiten von Privatfahrzeugen zu entlasten.

Die Bewohner des Ortsteils von Heringen hatten am Donnerstag in ihre Häuser zurückkehren können . Ortsfremde dürfen den Ort dem Bürgermeister zufolge vorerst weiterhin nicht betreten - zum Schutz vor "Katastrophentouristen".

"Das Grundwasser geht immer weiter zurück", sagte der Bürgermeister Heringens, Matthias Marquardt (54, Linke), am Freitag.

Ab Freitagmittag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) neue ergiebige Regenfälle im Südharzraum angekündigt.

Sorge bereite allerdings eine Trafostation im ebenfalls zu Heringen gehörenden Auleben. Sie sei vom Wasserrückstau aus dem Stausee Kelbra in Sachsen-Anhalt bedroht. "Sollte die Station ausfallen, wird es kritisch, dann fehlt der Strom für die Wasserpumpen in der gesamten Goldenen Aue", so Marquardt.

Die Goldene Aue ist eine vom Fluss Helme durchzogene Landschaft zwischen Nordhausen (Thüringen) und Sangerhausen (Sachsen-Anhalt).