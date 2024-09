Familienhund beißt Postbotin ins Gesicht - Rettungswagen im Einsatz

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Die Postzustellerin wollte in Gaberndorf ihrer Arbeit nachgehen und klingelte an einem Hoftor, wie am Donnerstag aus Angaben der Polizei hervorging.

Als ihr die Tür geöffnet worden sei, sei der Hund der Familie, eine Schwarzwildbracke, herausgestürmt, hieß es. Laut Polizei sprang er an der Frau hoch und biss ihr ins Gesicht.

Zur Behandlung ihrer Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.