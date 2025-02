Winterdienst im Einsatz: Darf hier überholt werden?

Thüringen - Wie verhält man sich richtig, wenn Räumfahrzeuge im Einsatz sind? Die Polizei in Thüringen klärt auf!

Ja, hier darf überholt werden, aber Vorsicht ist geboten! © Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion

Direkt zur Ausgangsfrage: Ja, es darf überholt werden!

Wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte, sind Schneepflüge mit einer Geschwindigkeit von circa 60 km/h auf der Autobahn unterwegs, wenn ohne den Einsatz des Schiebeschildes gestreut wird.

Dabei werde das Symbol "Achtung" (Verkehrszeichen 101) am Heck des Fahrzeuges eingeblendet. "Es darf also überholt werden, unabhängig davon, auf welchem Fahrstreifen der Winterdienst fährt." Wie das eingeblendete Verkehrszeichen jedoch schon besage, gelte hier besondere Vorsicht, so die Autobahnpolizei.

Dies werde zusätzlich durch das gelbe Blinklicht deutlich. Man verwies hierbei auf Paragraf 38, Absatz 3, der Straßenverkehrsordnung. Laut Autobahnpolizei sollte grundsätzlich ein ausreichender Sicherheitsabstand zu dem Streufahrzeug eingehalten werden. Dies gelte auch für den seitlichen Abstand.