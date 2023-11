Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle auf Autobahnen: Polizei mit wichtigem Appell!

Erfurt - Der Winter hat Einzug in Thüringen gehalten und mit ihm auch zahlreiche Verkehrsunfälle auf den Autobahnen. Am Samstag zog die Polizei eine erste Bilanz und berichtete von Verletzten sowie einem hohen Sachschaden.

In Thüringen hat der Wintereinbruch für mehrere witterungsbedingte Unfälle gesorgt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Schnee, Graupelschauer und Sturmböen haben seit gestrigem Freitag für knapp ein Dutzend witterungsbedingte Unfälle im Freistaat gesorgt, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen berichtete.

Demnach hatte es gleich elfmal gekracht, wobei drei Menschen leichte Verletzungen erlitten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 140.000 Euro, so die Thüringer Beamten.

Trotz des Wintereinbruchs erwischte die Polizei einige Autofahrer, die noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen waren - ein No-Go zu dieser Jahreszeit!

"Zudem passten die Fahrzeugführer in fast allen Fällen ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen an", schilderte der Sprecher. In den Fällen ohne Strafverfahren müssten die Autofahrer nun mit empfindlichen Bußgeldverfahren rechnen, hieß es.

Durch die Unfälle kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr. Es bildeten sich kilometerlange Staus.