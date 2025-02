07.02.2025 13:55 756 Wohnhaus-Brand in Südthüringen: Drei Verletzte, Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit Warnmeldung

Zu einem Wohnhaus-Brand ist es am Freitagvormittag in der Straße des Friedens in Lauscha gekommen. Drei Bewohner wurden verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Lauscha - Wohnhaus-Brand in Südthüringen! Die Feuerwehr sei noch bis in den frühen Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt, hieß es am späten Mittag vonseiten der Polizei (Symbolbild) © 123RF/kzenon Zu dem Brand in der Straße des Friedens in Lauscha (Kreis Sonneberg) kam es am Freitagvormittag, wie aus Angaben der Polizei hervorging. Drei Bewohner wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie aus dem Gebäude evakuiert worden waren, wie aus den Angaben weiter hervorging. "Über das Ausmaß der Verletzungen liegen momentan keine ausreichenden Erkenntnisse vor", hieß es am späten Mittag vonseiten der Beamten. Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab es eine Warnmeldung mit "Lauscha" als betroffene Region. Durch einen Brand komme es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, war am Freitagmittag in dieser zu lesen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden. Thüringen Für Pflegeheim-Platz müssen Menschen in Thüringen deutlich tiefer in die Tasche greifen! "Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab", hieß es unter anderem. Zu dem Wohnhausbrand in der Straße des Friedens in Lauscha kam es am Freitagvormittag. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Bitte, das Gebiet weiträumig zu umfahren Schadenshöhe und Brandursache seien bislang nicht bekannt, berichtete die Polizei. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld habe die Ermittlungen übernommen. Auf der Seite des ADAC war am Mittag eine Verkehrsmeldung mit "Lauscha Brand" zu sehen. Ortskundige Autofahrer werden den Angaben zufolge gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Erstmeldung am 7. Februar, um 12.37 Uhr, aktualisiert um 13.55 Uhr

Titelfoto: 123RF/kzenon