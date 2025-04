09.04.2025 15:02 Wohnungsbrand in Erfurt - Bewohner tot

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Mittwoch in Erfurt am Berliner Platz gekommen. Der Bewohner kam ums Leben.

Von Carsten Jentzsch

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Zu dem Wohnungsbrand kam es am Mittwoch gegen 6 Uhr am Berliner Platz, wie aus Angaben der Polizei hervorging. Bei diesem sei eine Person ums Leben gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der Bewohner (58) der Wohnung noch vor Ort verstorben, hieß es. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern können. Weitere Anwohner wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Thüringen Thüringer "Brombeere" plant zentrale Behörde - Ministerin stellt Konzept vor "Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung aus", so die Polizei. Nachbarn hätten den Rauchgeruch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Todesursache ist noch unklar, wie TAG24 erfuhr. Möglicherweise könnte eine Rauchgasintoxikation ursächlich gewesen sein. Näheres hierzu dürften jedoch erst weitere polizeiliche Ermittlungen zeigen. Erstmeldung am 9. April, um 12.36 Uhr, aktualisiert um 15.02 Uhr

