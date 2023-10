19.10.2023 09:55 Wohnungsbrand in Thüringer Mehrfamilienhaus: Das war die Ursache!

In Bad Frankenhausen ist es am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Es war fahrlässige Brandstiftung.

Von Carsten Jentzsch

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr war wegen eines Wohnungsbrandes im Einsatz. © Feuerwehr/Silvio Dietzel Die Feuerwehr musste in die Steinbrückstraße ausrücken. Gegen 19 Uhr war es hier in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Bereits am Mittwochvormittag ging die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Das hat sich nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen bestätigt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte. Zu dem Brand war es demnach bei der Essenszubereitung gekommen. Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich am Dienstagabend in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit über drei Dutzend Kräften im Einsatz. Aufgrund des Schadensausmaßes seien alle Wohnungen evakuiert worden, heißt es auf der Facebook-Seite "Freiwillige Feuerwehr Bad Frankenhausen". Erstmeldung am 18. Oktober, um 10.15 Uhr, aktualisiert am 19. Oktober, um 9.55 Uhr

