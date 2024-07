Zehntausende Thüringer leben ohne Internet - vor allem diese Gruppe

Etwa 50.000 Ältere in Thüringen waren noch nie im Internet. (Symbolbild) © 123RF/d8nn

Im Jahr 2023 traf das auf etwa sechs Prozent der Bevölkerung zwischen 16 und 75 Jahren zu, wie das Landesamt für Statistik auf Anfrage mitteilte. Das waren rund 87.000 Menschen.

Bei den Menschen zwischen 65 und 75 Jahren war sogar jeder Siebte (15 Prozent) ein sogenannter Offliner. Etwa 50.000 Ältere im Freistaat waren demnach noch nie im Netz.



Künftig soll das Projekt "Digitaler Engel" älteren Menschen in Thüringen bei der Nutzung digitaler Angebote helfen. Zum Projektauftakt in Sömmerda wird am Vormittag Sozialministerin Heike Werner (Linke) erwartet. In den kommenden Monaten soll immer wieder in Infomobil durch Thüringen fahren, an dem Seniorinnen und Senioren geschult werden.

Den Zahlen zufolge haben Menschen unter 65 Jahren deutlich mehr Berührungspunkte mit dem Internet. So betrug der Online-Anteil der 16- bis 45-Jährigen im vergangenen Jahr 98,5 Prozent. Bei den 45- bis 65-Jährigen waren es 95,0 Prozent.