Zoff um Marketing-Spruch: Ist Thüringen das "Grüne Herz" Deutschlands?

Wegen der vielen Wälder und der zentralen Lage wird Thüringen teilweise noch heute als "Grünes Herz" Deutschlands bezeichnet. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Die oppositionelle CDU-Fraktion plädierte am Montag in Erfurt für eine Rückkehr zum Slogan "Grünes Herz" statt der derzeitigen Varianten "Das ist Thüringen" oder "Thüringen entdecken". "Grünes Herz" war vor allem in den 1990er Jahren und danach oft genutzt worden - in Anspielung auf Thüringens Waldreichtum und die zentrale Lage in Deutschland.

Im Freistaat waren im vergangenen Jahr in Hotels und Pensionen mehr als neun Millionen Übernachtungen gebucht wurden. Das waren rund 37 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2021. Allerdings lag der Zuwachs mit 37 Prozent unter dem Bundestrend mit plus 45 Prozent.

Der Slogan "Grünes Herz" stehe für Identität und habe Wiedererkennungswert, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl (36). Die Landesregierung dürfe die Debatte um seine Wiederbelebung nicht länger abwiegeln.

Einzelne Kommunalpolitiker haben sich nach einem Bericht der Zeitungen von Funke Medien für die Rückkehr zum "Grünen Herz" ausgesprochen. Dafür plädierte auch der Sprecher der FDP-Gruppe im Landtag, Thomas Kemmerich (58). "Wir lassen uns das grüne Herz nicht nehmen, nur weil Rot-Rot-Grün mit Tradition und Zukunft so wenig anzufangen weiß".