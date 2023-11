Zoll landet Volltreffer in Wohnung: 44-Jährige muss hohen Steuerschaden bezahlen

Apolda - Der Zoll hat in einer Wohnung im thüringischen Apolda (Weimarer Land) einen Volltreffer gelandet. Dort fanden die Beamten Tausende unversteuerte Zigaretten.

Vollziehungsbeamte des Hauptzollamtes Erfurt hatten den Angaben nach am 15. November die Wohnung einer 44-Jährigen in Apolda durchsucht, um offene Forderungen der Familienkasse beizutreiben.

Wie das Hauptzollamt Erfurt am Freitag mitteilte, wurden 18.200 unversteuerte Zigaretten entdeckt.

Die offenen Forderungen der Familienkasse in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro beglich die Frau nach Angaben des Hauptzollamtes Erfurt noch am Folgetag in bar.