09.09.2023 08:35 30 Grad und Sonne satt: Wetter in NRW bleibt heiß und trocken - am Montag könnte es krachen

In NRW steht am heutigen Samstag wieder ein heißer Tag bevor - doch wie lange hält das hochsommerliche Wetter noch an?

Von Laura Miemczyk

Köln - Wie bereits in den vergangenen Tagen steht auch am heutigen Samstag ein sonniger und heißer Tag in Nordrhein-Westfalen bevor - doch wie sieht's zum Wochenanfang aus? Der Samstag startet in Köln abermals sonnig und wolkenlos. © Henning Kaiser/dpa Bahnt sich da etwa ein "Indian Summer" an?

Nachdem das Thermometer in dieser Woche dank Hoch "Patricia" im Rheinland täglich die 30-Grad-Marke geknackt hat, steht auch am Wochenende wieder Sonne, Sommer und Sonnerschein auf dem Programm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, bleibt es ganztägig sonnig, heiter und heiß bei Werten bis zu 32 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind, der nur wenig Abkühlung verspricht. Für den Westen NRWs hat der DWD sogar eine Hitzewarnung herausgegeben. Wetter Deutschland Bis zu 32 Grad am Wochenende! So wird das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen Zum Abend hin fallen die Temperaturen ab und sorgen für klare Luft zum Durchatmen. Das Thermometer fällt auf 19 und 16 Grad an Ruhr und Rhein, in Tallagen sogar auf 10 Grad. Auch der Sonntag beginnt trocken, sonnig und heiter - außerdem wird es noch ein wenig heißer als am Samstag! Laut DWD klettert das Thermometer auf bis zu 33 Grad, erst am Abend fallen die Werte auf angenehme 19 bis 16 Grad. Das Thermometer klettert im Rheinland an diesem Wochenende erneut auf über 30 Grad. © wetteronline.de (Screenshot) Die neue Woche beginnt am Montag ebenfalls sonnig, allerdings können im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter aufziehen. Laut DWD bleibt es heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32, im höheren Bergland sind immerhin noch bis zu 27 Grad drin.

