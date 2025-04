Richtig sommerlich: So traumhaft wird das Wetter zum Feiertag

Bei herrlichem Wetter lässt sich der Feiertag gut draußen genießen. (Symbolbild) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

Am Dienstag zeigt sich häufig die Sonne, erst am Nachmittag und Abend kann es in den Alpen und im Bayerischen Wald zu Schauern und Gewittern kommen.

Am wärmsten wird es wohl im Raum Regensburg mit rund 26 Grad, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Das Schauerrisiko bleibt auch am Mittwoch in den Bergen bestehen, derweil klettern die Temperaturen nach oben: Selbst in höheren Alpentälern wird es mit 21 Grad sehr warm, am Main werden 27 Grad erwartet.

Auch der Feiertag blieb überwiegend sonnig. Bei 23 bis 28 Grad wird es vielerorts sommerlich warm.