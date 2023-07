38 Grad im Schatten: Hitze-Sonntag bringt Temperaturrekord - Kühlt es sich jetzt endlich ab?

Die Hitzewelle am Wochenende ließ sich für viele nur in der Nähe eines Gewässers aushalten. So auch hier im Frei- und Strandbad in Langenargen Am Bodensee. © Felix Kästle/dpa

Im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) konnte laut einer Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Stuttgart ein Jahreshoch von 38,0 Grad Celsius gemessen werden. Im unterfränkischen Kitzingen (Bayern) wurden im Schatten 37,8 Grad gemessen.

Ähnlich hohe Werte konnten in Baden-Württemberg beispielsweise in Mannheim (37,6 Grad), Freiburg (36,2 Grad) oder Stuttgart (36,1 Grad) vermeldet werden.

Aus Offenbach ergänzte der DWD die hohen Temperaturen für Frankfurt am Main (Hessen) mit 36,6 Grad, Köln (Nordrhein-Westfalen) mit 35,9 Grad und Weimar (Thüringen) mit 35,1 Grad. Aufgrund der massiven Hitze-Welle hatte der DWD am Wochenende sogar Warnstufe Lila veröffentlicht.

Vom deutschen Temperaturrekord sind all diese Werte aber noch ein gutes Stück entfernt. Am 25. Juli 2019 wurde an den Stationen in Duisburg und Tönisvors (NRW) ein bislang ungeschlagenes Rekordhoch von 41,2 Grad Celsius gemessen.

Lediglich ein heißer Juli-Tag im Jahr 2022, genauer der 20. Juli, kam mit 40,1 Grad ansatzweise in die Nähe.

Nach der Hitzewelle folgten am Sonntagabend teils schwere Gewitter in einigen Teilen Deutschlands. Vielerorts wartete man jedoch vergeblich auf die langersehnte Abkühlung, hier stieg "nur" die Unwettergefahr an.

Wirklich krachen könnte es in einigen Regionen laut aktueller Prognose erst am Montag.